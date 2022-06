De Levita maakt Broadway-stuk van Pianist, Iris Hond doet muziek

De Nederlandse theaterproducent Robin de Levita heeft een muzikale theatervoorstelling gemaakt van de beroemde film The Pianist van regisseur Roman Polanski. De muziek voor het project, dat binnenkort op Broadway te zien moet zijn, is gecomponeerd door Iris Hond. De eerste lezing voor een besloten gezelschap uit de Amerikaanse theaterwereld vindt donderdag plaats in New York.

De Levita, die in Nederland aan de basis stond van succesmusical Soldaat van Oranje, heeft twaalf jaar aan het project gewerkt. De producent laat weten dat de voorstelling in eerste instantie voor de Amerikaanse theaters bedoeld is, maar dat ‘ik het stuk zeker ook in Nederland wil presenteren’. Voor Iris Hond is het de eerste keer dat zij muziek heeft geschreven voor een theatervoorstelling.

The Pianist van regisseur Roman Polanski vertelt het levensverhaal van pianist Wladyslaw Szpilman, die in de Tweede Wereldoorlog op wonderbaarlijke wijze de gruwelen van het getto van Warschau overleefde. Szpilman schreef een boek over zijn ervaring, dat als basis voor de film van Polanski diende. Het drama uit 2002 won drie Oscars, waaronder die voor hoofdrolspeler Adrian Brody.

Speciale systemen

Voor de voorstelling is in samenwerking met Atmos Dolby Surround Sound een speciaal systeem ontworpen om de muziek in het theater zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De Levita bedacht eerder mede de revolutionaire draaischijf die gebruikt wordt voor Soldaat van Oranje. Bij deze productie bevindt het podium zich rondom het publiek heen; de tribune met bezoekers wordt gedurende de voorstelling rondgedraaid langs diverse sets.

De Nederlandse producent maakte eerder al diverse producties voor Broadway. Hij won Tony Awards voor musicals als 42nd Street, Titanic en Into the Woods.