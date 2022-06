Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de reis uit te stellen. Dat geldt zeker voor mensen in het midden van het land. Reden is de drukte op de weg, die is ontstaan doordat op verschillende plekken in het land tractoren op de snelwegen rijden. ‘We verwachten nu dat het zeker in het midden van het land nu snel gaat vollopen.’