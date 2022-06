Google News na acht jaar weer beschikbaar in Spanje

Google News wordt na acht jaar weer beschikbaar in Spanje. Google-moeder Alphabet kondigde aan de dienst nieuw leven in te blazen, nadat Google News eerder was verdwenen door een Spaanse regel die bedrijven verplichtte om te betalen voor het gebruik van nieuws door derden. Madrid zette vorig jaar de copyrightregels van de Europese Unie, die in 2020 werden herzien, in wetgeving om. Daardoor kunnen mediabedrijven rechtstreeks met de techgigant onderhandelen.