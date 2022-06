Consument besteedde meer aan kapper, café en andere diensten

Nederlandse huishoudens hebben in april bijna 15 procent meer geld uitgegeven in vergelijking met een jaar eerder. Vooral voor diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een café of restaurant of een voetbalwedstrijd werd fors meer besteed, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De vergelijking met een jaar eerder, toen er nog coronamaatregelen golden en er minder mogelijk was, gaat wel enigszins mank.