Nederland koploper in EU met laadpalen voor elektrische auto’s

Nederland is de absolute koploper in de Europese Unie met het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. Volgens autobrancheorganisatie ACEA telt Nederland ruim 90.000 laadpalen. Duitsland komt op de tweede plaats met bijna 60.000 laadpalen.

In totaal zijn er 307.000 laadpalen in de EU. ACEA stelt dat daarmee ongeveer de helft van het totaal aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de EU in Nederland en Duitsland is geconcentreerd. Frankrijk telt ruim 37.000 laadpalen, gevolgd door Zweden (ruim 25.000) en Italië met 23.500 stuks. Het minste aantal palen is te vinden in Cyprus (57) en Malta (98).

Verder zijn er in Centraal- en Oost-Europa verhoudingsgewijs veel minder laadpalen dan in het westen van de EU. ACEA zegt dat er veel meer moet worden gedaan aan de bouw van laadpalen om een massale overstap naar elektrisch rijden in Europa mogelijk te maken. De meeste EU-landen blijven nu ver achter op dit gebied, aldus ACEA.