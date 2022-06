Arbodiensten merken toename coronabesmettingen op het werk

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds deze maand weer toe, nadat het ziekteverzuim in mei sinds lange tijd weer op het niveau van voor corona lag. Dat zeggen arbodiensten HumanCapitalCare en Arboned die samen werkzaam zijn voor circa 1 miljoen werknemers en 63.000 bedrijven. Volgens de diensten is het voor bedrijven raadzaam om alert te blijven op het voorkomen van het overbrengen van het virus op de werkvloer.

De arbodiensten verwijzen ook naar de cijfers van het RIVM dat merkt dat sinds het begin van deze maand het aantal besmettingen weer toeneemt. ‘Na een eerste analyse zien we dat ook terug in onze verzuimcijfers’, aldus Juriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘In de eerste week van juni meldden zich alweer meer mensen ziek door corona. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden elke keer anders. Zo gelden er op dit moment andere regels dan eerder dit jaar. Bovendien is het verzuim in de zomer- en vakantieperiode doorgaans lager. Deze omstandigheden kunnen een stijging van het verzuim mogelijk remmen.’

De arbodiensten wijzen erop dat in de vakantieperiode veel bedrijven toch al worstelen met het rond krijgen van de bezetting. Coronaverzuim maakt het mogelijk nog lastiger de roosters voor elkaar te krijgen. Om besmettingen op het werk zo veel mogelijk te voorkomen is het volgens Penders raadzaam aandacht te houden voor de hygiënemaatregelen. Daarnaast zouden de voordelen van thuiswerken, voor zover dat mogelijk is, moeten worden benut. ‘Om uitval door mentale en fysieke overbelasting tegen te gaan, adviseren we ook kritisch te blijven kijken naar prioriteiten in het werk’, besluit Penders.

Het gemiddelde verzuim daalde in de maand mei nog naar 4,3 procent, tegenover 4,8 procent in april. Daarmee was het verzuim nagenoeg weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Dat gold evenwel niet voor de zorg en de industrie waar het verzuim nog altijd hoger lag dan voor corona.