Biden verzoekt Congres woensdag om opschorting benzinetaks

Biden zei eerder deze week al dat hij een dergelijke opschorting overwoog. De bewuste belasting is overigens slechts 18,4 dollarcent per gallon. Aangezien een gallon 3,8 liter is, gaat het om een prijsverlaging van nog geen 5 dollarcent per liter. De benzineprijzen schommelen momenteel rond de 5 dollar per gallon.

Deel dit bericht: