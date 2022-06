Indeed: werkzoekenden kijken weer vaker naar banen over de grens

Werkzoekenden kijken weer vaker naar banen over de grens. Dat merkt Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland. Volgens de organisatie werden banen in het buitenland tijdens de coronapandemie een stuk minder gewild, maar neemt het aantal zoekopdrachten hiernaar inmiddels weer toe.

In de coronaperiode werd er bij Indeed vanuit Nederland ruim een een tiende minder gezocht naar werk elders. Sinds begin dit jaar trekt dit weer aan met een stijging van ruim 4 procent.

Vooral de Verenigde Staten zijn gewild, met bijna een kwart van de zoekopdrachten naar werk buiten Nederland. Verder wordt relatief veel gekeken naar banen in onze buurlanden. Om hoeveel mensen het precies gaat, zegt Indeed niet.

Geopolitiek

Volgens Arjan Vissers, dataspecialist bij de organisatie, heeft de opleving van het zoeken naar een baan buiten de eigen landsgrenzen waarschijnlijk meerdere redenen. Hij wijst erop dat de geopolitieke situatie is veranderd en dat er nu anders wordt gedacht over thuiswerken. ‘De pandemie heeft misschien bij meer mensen de ogen geopend dat werk ook elders uitgevoerd kan worden’, oppert hij.

Indeed constateert verder dat het niveau zoekopdrachten van buitenlandse werknemers naar banen in Nederland gedurende de pandemie juist gelijk is gebleven. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat sectoren waar veel gebruik gemaakt wordt van krachten van over de grens de afgelopen jaren bleven doorgroeien. Dit speelt bijvoorbeeld in de softwarebranche.

Wat ook meespeelt is dat sommige sectoren in Nederland momenteel kampen met personeelstekorten. Uit navraag bij werkgevers door Indeed komt naar voren dat gebrek aan arbeidskrachten de meest voorkomende reden is voor werven in het buitenland.