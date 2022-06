Di Maio stapt uit Vijfsterrenbeweging en begint nieuwe groepering

Luigi di Maio heeft dinsdag bekendgemaakt dat hij uit de Vijfsterrenbeweging (M5S) stapt. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken begint een nieuwe parlementaire groepering, die de regering van premier Mario Draghi zal steunen. Hij nam dat besluit na partijleider Giuseppe Conte beschuldigd te hebben van ondermijning van de regeringspogingen Oekraïne te helpen en verzwakking van de Italiaanse positie in de Europese Unie.

De splitsing binnen M5S dreigt nieuwe instabiliteit te brengen in Drahgi’s coalitie van nationale eenheid. De partij van Conte kreeg steeds meer moeite met de Italiaanse levering van wapens aan Oekraïne. Er gingen stemmen op dat hij het kabinet zou willen verlaten in een poging de vrije val in de opiniepeilingen een halt toe te roepen. De partij ontkende dat dinsdag kortweg.

‘Het is een moeilijke beslissing die ik niet had verwacht te moeten nemen. Maar vandaag verlaten ik en veel andere collega’s en vrienden de Vijfsterrenbeweging’, zei Di Maio tijdens een persconferentie. De voormalig politiek leider van M5S lag al verscheidene maanden overhoop met Conte. Hij vertelde niet hoeveel parlementariërs zijn voorbeeld volgen, wel dat de fractie na de afscheiding niet meer de grootste zal zijn in het parlement.