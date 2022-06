Uslu: omslag nodig in cultuursector tegen wangedrag

Het probleem van wijdverspreid grensoverschrijdende gedrag in de cultuursector is "niet op korte termijn opgelost", zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). "Er is een cultuuromslag nodig", aldus de bewindsvrouw in reactie op het rapport van de Raad voor Cultuur over problemen in de sector.

De Raad zegt dat de meldingen van wangedrag die prominent in de media aan bod zijn gekomen, nog maar het topje van de ijsberg zijn. Talenten in de cultuursector zijn extra kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie en ongewenst gedrag als racisme, seksisme en pesten) en er is sprake van een "zwijgcultuur".

Uslu dankt de Raad voor Cultuur "voor de gedegen analyse van het probleem en de aanknopingspunten voor verder werken aan verbetering". De Raad adviseert de oprichting van een kenniscentrum om de problemen in kaart te brengen, een klachtencommissie. Ook moet het bestaande meldpunt MORES gefinancierd worden.

De voorganger van Uslu (minister Ingrid van Engelshoven) had om het advies gevraagd. De kwestie is sindsdien, met publicaties over wangedrag bij het programma The Voice actueel geworden. Het kabinet heeft een regeringscommissaris aangesteld en komt met een Nationaal Actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag. De uitkomsten van het rapport worden meegenomen in dat actieplan. In het najaar reageert ze op de aanbevelingen.