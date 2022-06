Kamer wil ook verbod op flitsbezorging voor jongeren onder de 16

Sinds juli 2020 mogen jongeren geen maaltijden meer bezorgen. Dit nadat de Arbeidsinspectie grote zorgen had geuit over de situatie van jongeren op de bezorgfiets. Zij werken vaak vele uren in een relatief onveilige situatie. Sommige platforms huren hun maaltijdbezorgers ook nog in als zelfstandigen, zonder dat de jongeren de consequenties hiervan overzien.

In de afgelopen tijd zijn de vier flitsbezorgers Gorillas, Flink, Getir en Zapp flink gegroeid, en de inspectie maakt zich ook over deze bedrijven grote zorgen. Ze zien relatief veel overtredingen, gevaarlijke situaties en er is veelal "geen check op excessieve werktijden", waardoor jongeren soms diensten van meer dan dertien uur draaien. Bovendien stellen de bedrijven zich niet actief als werkgever op, en voelen zich vaak niet verantwoordelijk.

Dinsdag lichtte de inspectie haar bevindingen in een rapport uit april toe aan de Tweede Kamer. "Dan ga je dan op je fiets zonder remmen in bedrijfskleding die je voorganger ook gedragen heeft, met je telefoon in je hand", schetste projectleider Leoniek van der Vliet aan de Kamerleden. "Dan breng je een bevroren pizza en een sixpack bier in je rugtas naar iemand, die je binnen minuten moet afleveren." Van der Vliet wees ook op de verschillende regels voor maaltijdbezorgers enerzijds en flitsbezorgers anderzijds: "En het bijzondere is, als 15-jarige mag dit gewoon voor de flits. Maar als je een warme pizza bij je draagt, mag dit niet."