Turken gaan met Rusland praten over graantransport op Zwarte Zee

Een Turkse militaire delegatie gaat deze week naar Rusland om te praten over het openen van corridors op de Zwarte Zee, om vanuit havenstad Odessa Oekraïens graan te kunnen transporteren. Ook Russische voedselproducten kunnen via die route worden geëxporteerd. Dat heeft de krant Habertürk dinsdag vernomen uit presidentiële bronnen.

Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov bevestigde niet veel later tegen persbureau TASS de komst van de Turken voor overleg met collega’s van het Russisch ministerie van Defensie over de mogelijkheid van een corridor. President Vladimir Poetin is niet van plan daarbij aanwezig te zijn.

Het is de bedoeling van de Turken over tien dagen een topoverleg te houden over deze kwestie in Istanbul. Behalve vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland mogen ook secretaris-generaal van de VN António Guterres en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aanschuiven.

De verwachting is dat als de partijen overeenstemming bereiken over de vrije doorvaart er in in zes tot acht maanden 30 á 35 miljoen ton graan kan worden verscheept.