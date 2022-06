GL en PvdA praten verder met coalitie over voorjaarsnota

Naar alle waarschijnlijkheid wordt onder meer gesproken om een zogeheten "najaarstoeslag" van 500 euro te geven aan iedereen die zorgtoeslag ontvangt. De linkse partijen, die met het plan kwamen, willen dat betalen door bedrijven die overwinsten maken door de oorlog in Oekraïne zwaarder te belasten. Uit het debat van vorige week blijkt dat de coalitiepartijen hier wel voor openstaan.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wilde voorafgaand aan het gesprek niet specifiek zeggen waar het overleg over zou gaan. "We hebben een debat over de voorjaarsnota gehad en er lagen nog wat vragen op tafel. Daarover gaan we nu met elkaar in gesprek."

Premier Mark Rutte had tijdens het debat vorige week al toegezegd om de koopkrachtvoorstellen van met name de linkse partijen "serieus te bezien". Het doorvoeren van de najaarstoeslag zou "dit jaar kunnen lukken", dacht de minister-president al wel. Wel zitten er volgens hem "technische aspecten" aan waardoor het kabinet niet gelijk 'ja' kon zeggen tegen het plan.