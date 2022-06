Kamer wil dat kabinet plan maakt om drugstoerisme tegen te gaan

De Tweede Kamer wil dat het kabinet aan de slag gaat met gemeenten, de toerismesector en de luchtvaartbranche om drugstoerisme in Nederland tegen te gaan. Een motie daartoe van ChristenUnie en CDA is aangenomen door een meerderheid. Aanleiding is de constatering van Amsterdam dat er een duidelijke verwevenheid is tussen softdrugshandel en de zware criminaliteit in de stad.