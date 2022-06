RIVM: basismaatregelen tegen corona zijn juist nu belangrijk

Het is heel belangrijk dat mensen zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus houden, juist nu het aantal besmettingen snel oploopt. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Hou afstand van kwetsbaren. Heb je klachten, doe een zelftest. Als die positief is, ga je in isolatie. Blijf thuis, wees voorzichtig. De basismaatregelen die nooit verdwenen zijn, zijn juist nu belangrijk. Naleving daarvan zou beter moeten’, aldus een woordvoerder van het instituut.

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen bijna 26.500 positieve coronatests. In twee weken tijd is het aantal bevestigde besmettingen verdrievoudigd. Het is volgens het instituut ‘heel lastig te zeggen hoe dit zich in de komende weken ontwikkelt. We weten dat het nog verder gaat toenemen, we weten alleen niet hoelang het duurt en hoe hoog de piek wordt. We hebben nog niet genoeg informatie over de nieuwe subvarianten. Maar het gaat toenemen.’

Het heeft momenteel geen zin om alle volwassen Nederlanders te vaccineren, en er is dus ook nog geen nieuwe vaccinatieronde op komst, zegt het RIVM. ‘Als mensen van onder de 60 hun boosterprik hebben gehad en niet in een kwetsbare groep vallen, hebben ze nog een behoorlijke mate van bescherming. Maar lang niet iedere 60-plusser heeft de herhaalprik gehaald. Het is verstandig als zij dat wel doen.’