EU-bank: wederopbouw Oekraïne kost wel 1000 miljard euro

De leiders van de landen van de Europese Unie komen later deze week bijeen om te praten over de wederopbouw van Oekraïne en het verzoek van het land om lid te worden van de EU. Via de EIB worden EU-leningen verstrekt. De EU is al bezig met steunpakketten ter waarde van miljarden euro’s aan Oekraïne om zo het land te helpen met het nakomen van zijn financiële verplichtingen.

De centrale bank van Oekraïne meldde dat de oorlog tot en met begin mei voor een fysieke schade heeft gezorgd ter waarde van 100 miljard dollar. Het gaat daarbij om verwoesting van gebouwen, woningen en infrastructuur. In dat bedrag is het verlies van arbeidskrachten en een gedaalde productie in de industrie en landbouw niet meegerekend. De centrale bank denkt dat het heel lang zal duren voordat alle schade is hersteld.