Van der Burg: lastig om medewerkers te vinden voor de IND

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt de zorgen over de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te begrijpen, maar er geen snelle oplossing voor te zien. De dienst moet veel aanvragen verwerken en kan die volgens de bewindsman ondanks investeringen in een grotere capaciteit niet aan. Nieuw personeel is echter ‘door de krapte op de arbeidsmarkt niet makkelijk te vinden’.

VluchtelingenWerk riep de staatssecretaris vanwege de lange wachttijden op om met een noodplan te komen. ‘Ik begrijp heel goed dat het voor asielzoekers frustrerend is als ze lang moeten wachten op duidelijkheid in hun asielprocedure. Zij willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn’, zegt de staatssecretaris daarop. ‘Ik snap de kritiek van Vluchtelingenwerk daarom ook.’ Hij zegt nog met de dienst in gesprek te zijn over extra maatregelen om de wachttijden verder te beperken.

De IND heeft dit jaar naar eigen zeggen honderden nieuwe medewerkers geworven, maar er staan nog altijd zo’n tweehonderd vacatures open. De dienst zoekt onder meer naar medewerkers om asielzoekers te kunnen horen en om beslissingen over de aanvragen te kunnen nemen. Toen de IND in 2020 met lange wachttijden te maken had, werd een speciale taskforce ingericht om die weg te werken. Deze taskforce is eind vorig jaar opgeheven.

VluchtelingenWerk waarschuwde maandag dat zo’n zesduizend asielzoekers langer dan de wettelijke termijn op hun besluit wachten. Dat zijn er zes keer meer dan in januari. Volgens de organisatie dreigt er een ‘crisis bovenop een crisis’ te ontstaan, nu ook de opvangketen ernstig overbelast is. VluchtelingenWerk wijt de problemen onder meer aan een gebrek aan structurele financiering.