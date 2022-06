Kellogg stijgt op herstellend Wall Street na opsplitsing

Kellogg behoorde dinsdag met een koerswinst van 4 procent tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De producent van voedingsmiddelen wil zich opsplitsen in drie aparte beursgenoteerde bedrijven, die zich afzonderlijk richten op ontbijtgranen, plantaardig voedsel en snacks. De opdeling van het concern moet tegen het einde van volgend jaar zijn afgerond.

Beleggers keerden verder goedgemutst terug van een lang weekeinde en gingen op koopjesjacht. Vorige week kende Wall Street nog de slechtste beursweek sinds het begin van de coronacrisis door de vrees voor een recessie. De koersval volgde op de forse renteverhoging van de Federal Reserve die daarbij aangaf een economische krimp en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,4 procent hoger op 30.313 punten. De brede S&P 500 klom 1,9 procent tot 3745 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 2,3 procent tot 11.050 punten. Maandag waren de Amerikaanse markten gesloten vanwege Juneteenth, de herdenking van het einde van de slavernij in de Verenigde Staten.

Twitter

Budgetmaatschappij Spirit Airlines klom ruim 7 procent na een nieuwe verhoging van het overnamebod door branchegenoot JetBlue. JetBlue (min 0,3 procent) probeert al enige tijd de voorgenomen fusie tussen Spirit en Frontier Airlines te dwarsbomen, maar het bestuur van Spirit blijft zich verzetten tegen de avances van zijn concurrent.

Twitter steeg 1,2 procent. Volgens Tesla-topman Elon Musk is er nog een aantal ‘onopgeloste zaken’ rond de overname van Twitter. Zo verklaarde de miljardair nog altijd te wachten op een oplossing over het aantal spamaccounts op het socialemediaplatform. Musk, die Twitter wil kopen voor 44 miljard dollar, zei dat het ook nog de vraag is of de schuldfinanciering van de deal zal rondkomen en of de aandeelhouders van Twitter voor de overname zullen stemmen.

Tesla

Tesla ging 5,4 procent vooruit. Musk, die aanwezig is op het Qatar Economic Forum in Doha, gaf ook aan het totale personeelsbestand van de fabrikant van elektrische auto’s in de komende drie maanden met 3 procent tot 3,5 procent te willen verminderen. Hij verwacht wel dat het personeelsbestand over een jaar hoger zal zijn dan nu.

Google-moederbedrijf Alphabet stond 3 procent hoger. De Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt onderzoekt of Google met zijn kaartendiensten de concurrentie op oneerlijke wijze dwarszit. De toezichthouder zegt aanwijzingen te hebben dat Google Maps de toegang tot bijvoorbeeld locatiegegevens, de zoekfunctie of Google Street View beperkt voor andere ontwikkelaars van digitale kaarten.