Kaag zwijgt over vermeende Franse belangstelling voor ABN AMRO

Minister Sigrid Kaag (Financiën) wil niets zeggen over de vermeende interesse van BNP Paribas in ABN AMRO. Speculaties dat de Franse bank mogelijk een overnamebod zou willen doen, hebben de beurskoers van ABN AMRO de afgelopen dagen flink doen stijgen. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder met een belang van circa 56 procent.

Financieel persbureau Bloomberg meldde vorige week dat BNP Paribas het ministerie van Financiën heeft benaderd. ‘Er vinden vele gesprekken plaats op ambtelijk niveau’, zegt Kaag. ‘Er komen financiële adviseurs praten over bijvoorbeeld het investeringsklimaat in Nederland, over het belastingstelsel, ze zijn misschien geïnteresseerd in bedrijven, maar ik bevestig of ontken helemaal niets.’

Kaag brengt wel in herinnering dat zij kort na haar aantreden heeft herbevestigd dat het kabinet het meerderheidsbelang in ABN AMRO ‘op een gepast moment’ wil verkopen. NLFI, de stichting die de aandelenbelangen van de overheid in financiële instellingen beheert, werkt volgens haar nog aan een nieuwe verkoopstrategie.