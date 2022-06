Stakingsdreiging bij grondpersoneel KLM nu cao-overleg vastzit

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor grondpersoneel bij KLM zijn vooralsnog in een impasse beland. De maatschappij hoopt nog altijd op een snel akkoord, maar dat wordt lastig omdat de vakbonden niet op een lijn zitten. Platformmedewerkers van KLM dreigen ondertussen zonder tussenkomst van de bonden opnieuw tot actie over te gaan, zoals ze eerder bij het begin van de meivakantie al deden. Toen zorgde een wilde staking voor grote problemen op Schiphol.

Vakmedium Luchtvaartnieuws.nl berichtte dinsdag over een tweede wilde staking als een akkoord uitblijft. Het KLM-personeel zou de maatschappij tot 1 juli de tijd geven om tot een nieuwe cao te komen. Bij vakbond FNV herkennen ze de geluiden vanaf de vloer. David van de Geer van FNV Luchtvaart zegt dat de bond alles doet wat in zijn macht ligt om voor die tijd tot een akkoord te komen. Volgens hem zit er ook nog rek in de onderhandelingen.

Probleem is dat vakbonden VKP, NVLT en De Unie, die vooral technici en kantoorpersoneel vertegenwoordigen, de onderhandelingen hebben gepauzeerd. Struikelblok daarbij is vooral de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM-personeel als onderdeel van de eerdere coronasteun van de Staat. Een van de voorwaarden voor steun van de Nederlandse overheid was het inleveren van salaris door al het personeel van KLM dat meer dan anderhalf keer modaal verdient.

Druk

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO hadden afspraken over loonoffers van het personeel niet gemogen zonder vakbonden daarover te raadplegen. NVLT, VKP en De Unie voelen zich gesterkt door die uitspraak. Volgens de bonden is de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage daarmee vanaf 1 maart 2022 niet meer geldig en kan dus niet meer in de loonruimte worden meegerekend. Over de bijdrage moet meer duidelijkheid komen alvorens er verder kan worden onderhandeld. De drie bonden willen ook eerst nog overleggen met cabine- en pilotenbonden.

FNV en CNV, die vooral de belangen van medewerkers in de lagere loonschalen vertegenwoordigen, willen juist haast maken met de onderhandelingen. Daarbij moet vooral werk gemaakt worden van het verbeteren van de koopkracht van personeel en het verminderen van de werkdruk.

De druk op KLM neemt ondertussen toe. Volgens Van de Geer kan KLM niet als een toeschouwer aan de kant staan, nu de bonden het oneens zijn. KLM zegt in een verklaring om met alle bonden zo snel mogelijk tot een akkoord te willen komen. Een akkoord ligt wat KLM betreft ook binnen handbereik.