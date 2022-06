Geen verband tussen overlijden conducteur en ruzie met jongens

Er is geen verband tussen het overlijden van een conducteur op zondagavond en een aanvaring die hij kort daarvoor had in de trein van Amsterdam naar Amersfoort, zo meldt de politie dinsdag. Twee minderjarige jongens die eerder waren opgepakt zijn maandagavond vrijgelaten.

De conducteur werd onwel na de aanvaring met het duo. Er zou onder meer geduwd en getrokken zijn. Hij overleed op het perron in Hilversum.

De jongens hebben wel een boete gekregen voor zwartrijden en voor het zich niet kunnen identificeren.