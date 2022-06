VN-baas Guterres pleit voor ontwapenen nucleaire wapens

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres wil dat alle kernwapens op aarde onschadelijk worden gemaakt. De Portugees pleit hiervoor bij het begin van een driedaagse conferentie over het verbieden van nucleaire wapens in Wenen.

‘Laten we al deze wapens verwoesten voor ze ons verwoesten’, zei Guterres. Momenteel zijn er ongeveer 13.000 kernwapens in de wereld. ‘Dat is een recept voor de mogelijke verwoesting van de planeet, gezien alle conflicten en het onderlinge wantrouwen.’

In januari 2021 werd een verbond van kracht dat landen verbiedt om iets met nucleaire wapens te doen en om na te denken over de humanitaire gevolgen van het gebruik ervan. Het verdrag is door 86 landen ondertekend.

Negen landen ter wereld hebben kernwapens en die hebben het verdrag allemaal niet ondertekend. In de geschiedenis is er twee keer een nucleaire bom gebruikt in een oorlog, Beide keren gebeurde dat in augustus 1945, toen de Verenigde Staten de bommen gebruikten om de oorlog met Japan te beëindigen.