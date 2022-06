Duitse minister verwacht snel akkoord over coronaregels in herfst

‘Het drama waar iedereen op zit te wachten, blijft uit’, aldus Lauterbach. De FDP is nu nog tegen de voorgestelde verlenging van de wet die hard ingrijpen mogelijk maakt. De liberalen willen liever wachten met het bedenken van maatregelen tot na de zomer, als er een grote besmettingsgolf wordt verwacht. Ook moeten de maatregelen niet te streng zijn. De Groenen en Lauterbach zijn juist voorstander van hard ingrijpen, als dat nodig zou zijn.

Een van de maatregelen die Lauterbach voor ogen heeft is het opnieuw invoeren van het 2G- of 3G-beleid. Dat houdt in dat mensen moeten kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, recent genezen zijn of negatief getest zijn voor ze bijvoorbeeld bij een café naar binnen gaan.