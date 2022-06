Google en Frankrijk akkoord over betalen voor nieuws

Google heeft met toezeggingen aan de Franse mededingingsautoriteit een einde gemaakt aan een conflict om vergoedingen voor het gebruik van nieuwsberichten. Google kreeg vorig jaar een boete van 500 miljoen euro omdat het techbedrijf had nagelaten een eerlijke deal te sluiten met Franse nieuwsmedia over het plaatsen van hun artikelen.

Volgens Benoît Cœuré, hoofd van toezichthouder Autorité de la concurrence, heeft Google met zijn beloftes ‘voor het eerst in Europa’ een kader opgesteld waarmee nieuwsmedia eerlijk kunnen onderhandelen. Ook garanderen de afspraken dat mediapartijen de noodzakelijke informatie krijgen over vergoedingen waar ze recht op hebben, stelt Benoît Cœuré.

Nieuwe Europese wetgeving geeft uitgevers van nieuwsmedia sinds 2019 de mogelijkheid om geld te vragen aan grote onlineplatforms die hun nieuwsartikelen of delen daarvan doorplaatsen. Uitgevers van bijvoorbeeld kranten klaagden eerder dat ze advertentie-inkomsten mislopen doordat platforms als Google hun nieuws plaatsen.

Onderhandelingen

Google zegt de afgelopen tijd met ruim 150 Franse titels overeenkomsten te hebben gesloten over vergoedingen voor hun berichten. Daaronder vallen onder andere persbureau Agence France-Presse (AFP), de kranten Le Monde en Le Figaro en actualiteitensite huffingtonpost.fr.

Google meldt ook dat een onafhankelijke partij controleert of het techconcern en mediabedrijven voldoende vooruitgang boeken bij onderhandelingen over plaatsingen van hun berichten. Als de gesprekken vastlopen, kunnen uitgevers naar een arbitragehof stappen op kosten van Google.

In Nederland wil een groep mediabedrijven gezamenlijk optrekken om hun zogeheten uitgeversrecht uit te baten in onderhandelingen met Google. Onder andere DPG (onder andere de Volkskrant, NU.nl, het AD en Trouw), Mediahuis (NRC, De Telegraaf), de NPO, het Financieele Dagblad en tijdschriftenuitgevers als ONE Business en WPG Media gaven aan daaraan mee te willen meedoen.