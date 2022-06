Duitse marktwaakhond opent onderzoek naar Google Maps

De Duitse mededingingsautoriteit Bundeskartellamt onderzoekt of Google met zijn kaartendiensten de concurrentie op oneerlijke wijze dwarszit. De toezichthouder zegt aanwijzingen te hebben dat Google Maps de toegang tot bijvoorbeeld locatiegegevens, de zoekfunctie of Google Street View beperkt voor andere ontwikkelaars van digitale kaarten.

Het Bundeskartellamt wil nagaan of de werkwijze van Google het Amerikaanse techbedrijf een te grote machtspositie geeft op de markt voor digitale kaarten. In dat licht duiken de Duitsers ook dieper in de voorwaarden die Google stelt aan klanten die kaartendiensten afnemen voor navigatiesystemen in auto’s.

Google stelt in een reactie dat bedrijven en ontwikkelaars van apps naast Google Maps uit veel andere aanbieders kunnen kiezen. Het bedrijf zegt volledig mee te werken met het onderzoek van het Bundeskartellamt.

De Duitse toezichthouder kondigde vorig jaar al meerdere onderzoeken aan naar Google. Zo gaat het Bundeskartellamt na of nieuwsmedia die aan het product Google News Showcase meewerken worden voorgetrokken binnen de resultaten van de online zoekmachine. Daarnaast wil de organisatie weten hoe groot de marktmacht is van Google en of consumenten wel keuzes hebben als het om de verwerking van hun data door het internetbedrijf gaat.