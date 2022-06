Rusland dreigt met serieuze consequenties na Litouws invoerverbod

Litouwen heeft vanaf zaterdag onder meer de toevoer van kool en metalen vanuit Rusland naar Kaliningrad via het spoor stopgezet. Volgens Litouwen is dat in lijn met de Europese embargo’s die gelden voor die Russische producten. Het spoor via Litouwen is de belangrijkste manier om goederen via Rusland naar de exclave te vervoeren.

‘Onze maatregelen gaan een serieuze negatieve impact hebben op de bevolking van Litouwen’, aldus Patroesjev. Rusland heeft dinsdag ook een protest ingediend bij de Europese Unie over het Litouwse verbod. EU-ambassadeur Markus Ederer moest dinsdag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken komen vanwege de zaak.

Kaliningrad is een stukje Russisch grondgebied tussen Litouwen en Polen in.