Russisch leger neemt Oekraïense stad Lisitsjansk onder vuur

Oekraïense autoriteiten melden dat Lisitsjansk in de oostelijke regio Loehansk door Rusland maandag zwaar onder vuur is genomen. Volgens de gouverneur van de regio Loehansk Sergej Gaidai is iemand om het leven gekomen. Gaidai noemt de aanvallen op sociale media een ‘catastrofale vernietiging’ van de stad. Persbureau AFP kon de beweringen nog niet onafhankelijk bevestigen.

Er wordt al weken hevig gevochten in de regio door het Oekraïense en Russische leger. Vooral de zwaar belegerde plaats Severodonetsk is al langer het doelwit. De stad is bijna volledig in handen van Rusland.

De gevechten concentreren zich rond de chemische Azot-fabriek. Daar houden honderden burgers zich schuil en het is het enige deel van de stad dat nog in handen is van de Oekraïense troepen. Plaatsen rond Severodonetsk worden al langer door Russische artilleriebeschietingen onder vuur genomen, waaronder Lisitsjansk.

Volgens de gouverneur van Loehansk hebben Russische troepen de opdracht gekregen om de hele regio voor 26 juni te veroveren. Maar dat is volgens hem niet haalbaar.