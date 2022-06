LHV verwacht duizenden huisartsen bij manifestatie op Malieveld

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) verwacht dat er tussen de 5000 en 10.000 huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners naar de manifestatie op het Malieveld in Den Haag komen volgende week vrijdag. De artsen protesteren tegen de vele extra taken die zij op hun bord krijgen.

Volgens een woordvoerster van de LHV is de actiebereidheid hoog. ‘Wij voelen heel erg de urgentie en die wordt steeds groter’, aldus de zegsvrouw. Hoeveel zorgmedewerkers er precies komen is volgens haar nog niet duidelijk omdat veel huisartsen de spoedzorg voor hun patiënten nog moeten regelen.

Sinds de aankondiging van de actie ruim een week geleden is er volgens de LHV niets verbeterd. De belangenorganisatie geeft aan dat de grens bereikt is van wat de huisartsenzorg aankan.

Extra taken

De huisartsen richten zich met de actie vooral op minister Ernst Kuipers (Gezondheidszorg). Ze willen dat er concrete afspraken gemaakt worden in de zorgakkoorden zodat er de komende jaren daadwerkelijk veranderingen gaan plaatsvinden. Van veel van de eerder gemaakte afspraken om de huisartsenzorg te ontlasten is volgens de LHV tot dusver niets terechtgekomen.

Huisartsen kregen de laatste jaren veel extra taken. Door de wachtlijsten bij ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg komen patiënten toch weer terecht bij hun huisarts. Daarnaast kwamen er vanuit de overheid en zorgverzekeraars allerlei extra administratieve taken bij.

Huisartsen beginnen volgende week maandag al met het voeren van acties. Zo worden er video’s getoond in wachtkamers en posters opgehangen om aandacht te vragen voor de druk in de huisartsenzorg. Ook krijgen patiënten deze boodschap te horen via praktijkbandjes. Daarnaast worden patiënten opgeroepen om de acties te steunen via een voorbeeldbrief aan minister Kuipers. De manifestatie op het Malieveld is op 1 juli van 14.00 tot 16.00 uur. ‘Iedereen die de huisartsenzorg een warm hart toedraagt is van harte welkom, dus ook patiënten’, aldus de woordvoerster van de LHV.