Rusland wil meer veerboten naar Kaliningrad sturen

Rusland is volgens mediaberichten van plan meer veerboten in te zetten om de exclave Kaliningrad te kunnen bevoorraden. Litouwen heeft in het kader van sancties tegen Rusland bepaald dat een reeks goederen niet meer over het spoor door het land mag komen. De spoorlijn van Rusland door Litouwen naar de Russische exclave is een belangrijke levensader voor het gebied waar circa 950.000 mensen wonen.

De gouverneur Anton Alichanov zei tegen persbureau RIA Novosti dat door de blokkade van Litouwen nog slechts 40 tot 50 procent van de normale goederenstroom naar Kaliningrad kan worden vervoerd. Hiermee wordt de regio volgens hem economisch gewurgd.

Er is een route over de Oostzee van de haven Oest-Loega ten westen van Sint-Petersburg naar Baltiesk in de exclave. Er varen vier veerboten op de circa 900 kilometer lange route en dat moeten er meer worden volgens de autoriteiten. Als Kaliningrad helemaal door Litouwen en Polen wordt afgesloten dan zijn er mogelijk wel twintig veerboten nodig.

Uitbreiding

Rusland is al enige tijd bezig met het uitbreiden van de vervoersmogelijkheden over zee richting de exclave. Begin dit jaar arriveerde een in Turkije gebouwde 200 meter lange ‘brandstofvrachtwagen- en treinveerboot’, de Maarschalk Rokossovski, in Baltiesk. Volgens een woordvoerder van de gouverneur zijn veel bedrijven zich eerder al gaan voorbereiden op een eventuele sluiting van de landgrens. In 2021 zou 40 procent van alle goederen bestemd voor Kaliningrad over zee zijn aangevoerd. Maar er zijn in de haven van Baltiesk nog wel veel investeringen nodig. Alichanov rekent op hulp van de federale regering in Moskou.

Het Kremlin is razend over de blokkade. De nationale veiligheidsraad houdt een vergadering in Kaliningrad, maar die zou al voor de blokkade zijn gepland. De ambassadeur van de EU in Moskou is dinsdag op het matje geroepen.