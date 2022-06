Campagne roept op vrij te nemen op Keti Koti

‘Ik neem vrij op 1 juli, tot we allemaal vrij zijn’, klinkt de slogan van een campagne waarmee wordt opgeroepen om van de dag waarop de slavernij werd afgeschaft een officiële herdenkings- en feestdag te maken. Organisaties als Nederland Wordt Beter, radiozender FunX en The Black Archives geven hiermee gevolg aan de petitie die ze vorig jaar hierover hebben aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op 1 juli - ook bekend als Keti Koti - is de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in 1863. In de campagne worden mensen opgeroepen deze dag zelf vrij te nemen als signaal naar de overheid en werkgevers.

‘De dag waarop de afschaffing van de slavernij én het vieren van vrijheid worden gememoreerd, verdient een officiële erkenning’, vinden de initiatiefnemers. ‘De gevolgen van het koloniale verleden werken namelijk nog altijd door in de huidige samenleving, denk aan institutioneel racisme.’

Vorig jaar ondertekenden ruim 62.000 mensen de petitie. Volgens Jerry Afriyie van Stichting Nederland Wordt Beter is Nederland weliswaar een land van tradities, maar verandert de wereld waarin we leven continu. ‘En nu steeds meer mensen zich bewust worden van de manieren waarop het koloniale verleden doorwerkt in het heden en de impact die dat voor veel mensen nog altijd heeft, vinden wij het niet meer dan logisch dat 1 juli een nationale vrije dag wordt.’

De campagne krijgt ook steun van Tony’s Chocolonely en cosmeticabedrijf LUSH, die evenals FunX, hun werknemers op 1 juli al vrij geven om de afschaffing van de slavernij te herdenken en te vieren.