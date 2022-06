Musk: nog aantal onopgeloste zaken rond overname Twitter

Tesla-topman Elon Musk stelt dat er nog een aantal ‘onopgeloste zaken’ zijn rond de overname van Twitter. Zo wacht hij nog altijd op een oplossing over het aantal zogeheten bots op het socialemediaplatform, verklaarde de miljardair op het Qatar Economic Forum in Doha. Musk claimt dat het probleem met dergelijke robotaccounts op Twitter veel groter is dan het bedrijf zelf meldt en legde daardoor de geplande overname tijdelijk stil.

Musk trok begin vorige maand de bewering van Twitter in twijfel dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de winstgevendheid van Twitter, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties. Twitter reageerde door Musk toegang te geven tot alle informatie over de hoeveelheid bots die op het netwerk actief zijn.

Musk, die Twitter wil overnemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro), zei dat het ook nog de vraag is of de schuldfinanciering van de deal rond zal komen en of de aandeelhouders van Twitter voor de overname zullen stemmen. Ook gaf de rijkste man ter wereld aan dat hij niet per se van plan is om de nieuwe topman van Twitter te worden.

Tesla

Musk verwacht daarnaast dat de belangen van Tesla in China niet zullen lijden onder de toekomstige overname van Twitter. Het socialemediaplatform is niet actief in China. ‘China probeert zich niet te bemoeien met de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten, voor zover ik weet’, aldus Musk. Tesla heeft onder meer een grote fabriek in Shanghai.

De Tesla-baas gaf ook aan het totale personeelsbestand van de fabrikant van elektrische auto’s in de komende drie maanden te willen verminderen. Begin deze maand wekte Musk alom verbazing toen hij meldde af te willen van 10 procent van de Tesla-medewerkers. Later nuanceerde hij zijn uitlatingen door te verklaren ervan uit te gaan dat het totale personeelsbestand van Tesla blijft oplopen. De autofabrikant heeft ongeveer 100.000 werknemers wereldwijd.

‘We zijn erg snel gegroeid op het gebied van medewerkers met vaste vergoedingen. Over een jaar denk ik dat ons personeelsbestand hoger zal zijn, zowel met betrekking tot medewerkers met een vast salaris als werknemers op uurbasis, maar voorlopig zal de personeelsvermindering 3 procent tot 3,5 procent bedragen’, aldus Musk.