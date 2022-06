Britse minister gaat niet in gesprek met stakend treinpersoneel

De Britse minister van Transport Grant Shapps zegt tegen de BBC dat hij niet gaat praten met de vakbonden in het openbaar vervoer over de grootschalige stakingen. Shapps noemt de oproep aan zijn adres om met de stakers in gesprek te gaan ‘een stunt’. Volgens de minister moeten de vakbonden onderhandelen met de werkgevers en niet met de regering.

Duizenden medewerkers van de Britse spoorwegen staken dinsdag, donderdag en zaterdag. Ze zijn ontevreden omdat hun loon niet meestijgt met de hoge inflatie in het land. Naar verwachting doen 40.000 mensen mee aan de staking die het treinverkeer in het land volledig stillegt. Het metropersoneel heeft ook het werk neergelegd.

Volgens de treinvakbond ligt er een aanbod van de werkgevers van 2 tot 3 procent loonsverhoging. De vakbond wil minimaal 7 procent, omdat de inflatie de komende tijd tot 11 procent dreigt op te lopen. Maandag zijn de vakbonden uit onvrede weggelopen bij de onderhandelingen met de werkgevers.

Praten

Shapps denkt niet dat het aan hem is om nu in te grijpen in de gesprekken. Volgens hem zou zijn aanwezigheid het proces ondermijnen, omdat het ‘zeer technische besprekingen’ zijn. ‘Als ik dacht dat het hielp om daar te zijn, dan zou ik er zijn.’ Shapps zei wel dat hij bezig is met een wet die het mogelijk maakt uitzendkrachten in te zetten tijdens stakingen.

De minister heeft de hoogte van de voorgestelde loonstijging niet bevestigd, maar vindt dat er een redelijk aanbod van de werkgevers op tafel ligt. Hij verwijt de vakbonden dat ze maandag zijn weggelopen van de onderhandelingen en roept ze op om verder te praten met hun werkgevers. ‘Dat is de enige manier om dit op te lossen’.

Volgens de regering is de staking schadelijk voor alle andere mensen in het Verenigd Koninkrijk die voor hun woon-werkverkeer afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De staking zou ook voor het trein- en metropersoneel zelf contraproductief zijn. Door deze acties zouden forenzen minder vaak kiezen voor de trein, wat uiteindelijk minder geld oplevert, aldus de regering.