Nederlands bedrijf helpt Vodafone Afrikaanse telefoons recyclen

Het Amsterdamse bedrijf Closing the Loop gaat het Duitse telecombedrijf Vodafone helpen een miljoen oude mobiele telefoons uit Afrika te recyclen. De mobieltjes worden voornamelijk ingezameld in Nigeria, Ghana en Kameroen en vervolgens per schip naar Europa getransporteerd om daar te worden gerecycled. De Afrikaanse landen hebben op dit moment niet de mogelijkheid de apparaten zelf te recyclen.

‘Vodafone helpt ons om in te zamelen op plekken waar dat eerder nog niet mogelijk was’, zegt oprichter Joost de Kluijver van Closing the Loop. Er wordt samengewerkt met lokale Afrikaanse partners en dat zorgt lokaal voor inkomsten en banen. Closing the Loop wint grondstoffen terug uit afgedankte smartphones en gebruikt onderdelen weer in nieuwe toestellen.

Het bedrijf heeft in totaal 4 miljoen telefoons gered van de stortplaats. Zo wordt de uitstoot van CO2 verminderd en wordt een inkomen gecreëerd voor mensen in ontwikkelingslanden. In elke telefoon zitten kostbare metalen, zoals goud, zilver, koper, palladium en aluminium, die opnieuw kunnen worden gebruikt.

‘Elk jaar worden er wereldwijd 2 miljard toestellen verkocht en daarvan wordt een kwart op een efficiënte, nette manier gerecycled’, zegt De Kluijver. Dat betekent dat er jaarlijks 1,5 miljard toestellen op de vuilnisbelt belanden of worden verbrand. ‘Het is nog steeds aantrekkelijker om boeven voor grondstoffen te betalen dan om te recyclen.’ De Kluijver weet dat er niet genoeg goud en zilver uit oude telefoons kan worden teruggewonnen om in de volledige behoefte te voorzien, maar denkt dat het rendabel is om veel meer te recyclen. ‘Bedrijven en industrieën moeten gaan zien dat er iets te halen valt’, zegt hij daarover.