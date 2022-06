President Macron weigert ontslag premier Borne

Hij vindt dat ‘de regering haar taken moet blijven uitvoeren’. Macron zoekt naar eigen zeggen naar ‘mogelijke constructieve oplossingen’. Zijn partijencoalitie Ensemble won in de parlementsverkiezingen slechts 245 zetels in de Nationale Vergadering van 577 afgevaardigden. Hij regeerde tot deze week met een meerderheid van 350 zetels. Macron moet nu op zoek naar nieuwe bondgenoten of gedoogpartners.

Hij spreekt daarom met de leiders van alle politieke partijen om te zien wat voor regering er kan komen. De meeste kans maakt hij bij de centrumrechtse De Republikeinen die nu 61 zetels hebben.

De grootste winnaars in de parlementsverkiezingen hebben altijd betoogd dat Macron van het politieke toneel moet verdwijnen wegens zijn in hun ogen desastreuze beleid. De links-radicale coalitie Nupes (Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie) van Jean-Luc Mélenchon behaalde 131 parlementszetels maar vormt geen hecht geheel. De milieupartij EELV en de communisten hebben al laten weten geen verenigde fractie van de Nupes onder leiding van Mélenchon te willen. Dan wordt de nationalistische en populistische Rassemblement national (Nationale Samenkomst) van Marine Le Pen de grootste oppositiepartij in de Franse Tweede Kamer met 89 zetels. De partij van Mélenchon, La France insoumise, (Ononderworpen Frankrijk) heeft bijna tachtig zetels gewonnen.