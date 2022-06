Ouders ontuchtslachtoffers spreken achter gesloten deuren

Volgens de advocaat van drie van de mogelijke slachtoffers willen de ouders niet dat gedetailleerd bekend wordt wat hun kinderen is overkomen. Bovendien zouden de verklaringen van de ouders in de kleine gemeenschap waar zij wonen herleidbaar zijn naar de specifieke kinderen. Zij waren allemaal jonger dan 12 jaar toen de ontucht zou hebben plaatsgevonden.

De 35-jarige vader uit Bunschoten-Spakenburg die woensdag terechtstaat wordt verdacht van ontucht met zeven kinderen. Onder hen is zijn eigen destijds 2-jarige dochter, enkele vriendinnetjes van haar en kinderen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij was als vrijwillige oppas bij de kerk aangesloten.

Schuldig

De zaak kwam aan het licht toen een van de vriendinnetjes haar vader vertelde wat er bij de verdachte thuis was gebeurd. Toen die vader de verdachte daarmee confronteerde, gaf hij direct toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Uit onderzoek door de politie bleek vervolgens het misbruik van zeven kinderen. Dat gebeurde tussen 2015 en 2020.

Verdachte Abraham van de G. gaf dinsdagmorgen meteen toe dat hij schuldig was. Volgens hem begon het misbruik met zijn dochtertje nadat zijn vrouw een miskraam had gekregen. Hij verklaarde dat hij daardoor in een depressie raakte en zich vervolgens aan zijn dochtertje vergreep. Omdat ze niet tegenstribbelde, dacht hij destijds dat er geen sprake was van misbruik. ‘Er leek sprake van wederzijdse instemming. Het was stom om te denken dat het dan in orde was, maar ik stond er toen niet bij stil dat dit niet kon.’

De man wordt ook verdacht van het bezit en vervaardigen van kinderporno. Het Openbaar Ministerie spreekt later op de dag uit welke straf ze voor de verdachte wil.