Tweede Kamerlid Van der Plas en boerin Bertie op boerenactiedag

Onder meer Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB), burgemeester René Verhulst van Ede (CDA) en Zeeuws Statenlid Bertie Steur, ook voormalig deelnemer van Boer zoekt Vrouw, spreken woensdag op de landelijke actiedag in Stroe. De boeren komen daar bijeen in het buitengebied om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De manifestatie begint woensdag om 12.00 uur op het terrein van een melkveehouder aan de Heetkamperweg. Volgens de initiatiefnemers zouden er 20.000 deelnemers naar de manifestatie komen. De gemeente Barneveld, waar Stroe toe behoort, gaf maandag toestemming voor het protest, met de kanttekening dat de lokale wegen mogelijk niet toegerust zijn op zo’n grote toestroom van mensen.

De organisatie van het boerenprotest heeft de gemeente toegezegd om dinsdag in overleg met de politie verkeersknelpunten die er nog zijn zo mogelijk op te lossen. Boeren die woensdag willen komen is volgens de organisatoren nadrukkelijk gevraagd om er een ‘vreedzame dag’ van te maken met respect voor regels en voorschriften.

Er worden boeren uit heel het land verwacht in Stroe, van wie veel op tractoren. Meerdere boeren die van ver moeten komen, bijvoorbeeld vanaf Schiermonnikoog, hebben hun tractor alvast langs de route naar Stroe geparkeerd. Het programma met sprekers duurt tot 14.30 uur, laat de organisatie weten. Afsluitend is er een optreden van de band Mooi Wark. Er komen naast Van der Plas nog meer politici spreken, wie precies is nog niet bekendgemaakt.