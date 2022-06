Elon Musk acht recessie in VS op korte termijn waarschijnlijk

Topman Elon Musk van de fabrikant van elektrische auto’s Tesla denkt dat een economische recessie in de Verenigde Staten waarschijnlijk is. Dat zei de rijkste man ter wereld in een interview met persbureau Bloomberg op het Qatar Economic Forum in Doha.

‘Een recessie is op een gegeven moment onvermijdelijk en dat er op korte termijn een recessie komt is waarschijnlijk. Het is geen zekerheid, maar het lijkt waarschijnlijker dat het wel gebeurt dan niet’, aldus Musk. De miljardair liet eerder deze maand in een interne e-mail aan managers van Tesla al weten ‘een superslecht gevoel’ te hebben over de economie.

Om de stijging van de kosten van levensonderhoud in de VS te drukken, schroefde de Amerikaanse Federal Reserve vorige week al de omvang van zijn rentestappen op en kwam de centrale bank met de grootste renteverhoging sinds 1994. Dat zorgde voor zware koersverliezen op Wall Street en verhoogde de kans op een recessie, waardoor de druk op de Amerikaanse president Joe Biden verder is toegenomen.

Biden herhaalde maandag dat een Amerikaanse recessie niet ‘onvermijdelijk’ is, na een gesprek met de voormalige minister van Financiën Larry Summers. Summers ziet wel een grote kans dat de VS te kampen zal hebben met stagflatie, waarbij de economische groei stagneert en de inflatie hoog blijft.