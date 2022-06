Fintechbedrijf Adyen en Prosus aan kop in herstellende AEX

Fintechbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus behoorden dinsdag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die verder wist te herstellen na de zware koersverliezen vorige week. Beleggers lijken de zorgen over een mogelijke economische recessie door renteverhogingen even aan de kant te schuiven. Vooral aandelen in de hard afgestrafte techsector werden daarbij weer opgepikt.