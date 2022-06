Beroemd drijvend restaurant uit Hongkong op zee gezonken

Een iconisch drijvend restaurant in Hongkong, het Jumbo Floating Restaurant, is tijdens transport in de Zuid-Chinese Zee gezonken. Het werd afgelopen week na 46 jaar weggesleept uit Hongkong, omdat het mede als gevolg van de coronamaatregelen financieel al ten onder was gegaan. De eigenaar, Aberdeen Restaurant Enterprises, liet enkel weten dat het in Chinese keizerlijke stijl gebouwde, drijvende restaurant dat 76 meter lang was, naar een nieuwe bestemming zou worden gesleept.

Maar op de tocht naar een nieuwe bestemming is het circa 700 kilometer ten zuiden van Hongkong zondag gekapseisd en gezonken, aldus de bedroefde eigenaars. Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat het nog boven water kan worden gehaald, omdat de zee er 1000 meter diep is. De toedracht van de ondergang wordt in overleg met de sleepvaartmaatschappij onderzocht.

Het restaurantpaleis behoort tot de bekendste ter wereld, mede door de rol die het bouwwerk in een reeks tv-series en films vertolkte, inclusief de James Bond-film The Man with the Golden Gun (1974) en de film Contagion (2011).

Toen het restaurant nog floreerde, konden er dagelijks 2300 diners worden geserveerd. De keuken richtte zich op traditioneel Cantonese- en visgerechten en was vermaard. Het heeft volgens plaatselijke media naar schatting 30 miljoen klanten verwelkomd, inclusief vorsten en filmsterren.