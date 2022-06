Rusland zendt staatstelevisie uit in bezette Cherson

In de Oekraïense regio Cherson wordt vanaf dinsdag pro-Russische televisie uitgezonden. Rusland heeft na weken van bezetting alle televisietorens in die regio ingesteld op Russische televisie. De staatszenders worden gratis uitgezonden.

Het Zuid-Oekraïense Cherson was een van de eerste regio’s die in Russische handen kwam na de inval in Oekraïne. Een pro-Russische bestuurder van Cherson zei dinsdag dat de regio voor het einde van het jaar door Rusland kan worden opgenomen. Rusland voerde in het bezette gebied eerder al de Russische roebel als betaalmiddel in. Ook kunnen inwoners Russisch staatsburger worden.

Cherson ligt ten noorden van het schiereiland de Krim en is van strategisch belang voor Rusland, want het is de enige manier om een landverbinding met de Krim tot stand te brengen.