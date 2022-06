Regiobank pleit voor minister van Regiozaken

Regiobank vindt dat er te weinig aandacht is voor gebieden buiten de Randstad en pleit daarom voor een minister van Regiozaken. ‘Ondanks dat de helft van alle Nederlanders in de regio woont, is er nog steeds sprake van een Randstad-kabinet’, zegt directeur Rein Wispelweij van Regiobank in een toelichting. Hij vindt dat de ongelijkheid groeit tussen regio’s onderling en tussen regio en Randstad.