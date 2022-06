EasyJet vernieuwt vloot verder met aankoop 56 Airbus-toestellen

De Britse prijsvechter easyJet gaat zijn vloot verder vernieuwen. De luchtvaartmaatschappij kondigde aan 56 nieuwe vliegtuigen bij Airbus te hebben besteld. Het gaat om kisten van het type A320neo die tussen 2026 en 2029 geleverd zullen worden. De aankoop van de toestellen is onderdeel van een langjarige overeenkomst tussen easyJet en Airbus.

Verder koos easyJet ervoor de eerdere bestelling van achttien toestellen van het type A320neo te wijzigen in achttien vliegtuigen van het type A321neo. De nieuwe vliegtuigen moeten oudere vliegtuigen in de vloot van de prijsvechter vervangen. De nieuwe kisten zijn zuiniger en goedkoper in gebruik.