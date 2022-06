Recyling Netwerk: uitstel statiegeld komt door teveel speelruimte

Met statiegeld op blikjes wil het kabinet zwerfafval tegengaan. Het Afvalfonds Verpakkingen, dat het systeem moet opzetten, maakte maandag duidelijk dat het de wettelijke streefdatum niet haalt. Het statiegeld van 0,15 euro per blikje moest op 31 december dit jaar ingaan, maar dat wordt drie maanden later. Als reden voert de organisatie personeels- en grondstoffentekorten aan.

Buurman vindt dat het een fout is geweest om de verplichting tot inname uit de wet te schrappen, ‘omdat dit de tegenstribbelende supermarkten de vrijheid gaf om het proces te frustreren’. De branche wilde eerst vooral buiten de supermarkt inzamelpunten, maar in maart werd besloten die toch in de supermarkten in te richten.

Invoertermijn

‘Het kabinet gaf het bedrijfsleven in totaal ruim 22 maanden de tijd om het statiegeldsysteem voor blikjes op te zetten. Dit is meer dan voldoende om een goed functionerend statiegeldsysteem op te zetten. In andere landen is de invoertermijn vaak vastgesteld rond de 12 maanden’, aldus RNB, dat gespecialiseerd is in recycling en grondstoffen. Bij het netwerk zijn ook andere organisaties aangesloten, zoals Natuur & Milieu, Greenpeace en Stichting De Noordzee.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) noemde het uitstel ‘zeer teleurstellend’ en wil dat de sector zich inzet om het systeem alsnog op tijd in te voeren. Gebeurt dat niet, dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete opleggen.

De milieubeweging roept de staatssecretaris en de Tweede Kamer op ‘zo snel mogelijk orde op zaken te stellen en de regie van het statiegeldbeleid opnieuw in handen te nemen’. Recycling Netwerk Benelux oppert om alsnog een innameplicht voor verkooppunten in de wet op te nemen. Het statiegeldbedrag zou ook hoger moeten zijn, vindt het netwerk.