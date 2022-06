IND erkent oplopende achterstand bij asielaanvragen

‘De IND kampt al maanden met een groeiend aantal asielaanvragen. Verlate migratie is op gang gekomen sinds het opheffen van de coronamaatregelen- en reisbeperkingen, de instroom uit Syrië blijft hoog en de onrust in Afghanistan leidde vorig jaar tot veel extra aanvragen. Van de asielaanvragen die nu in behandeling zijn, bevindt ruim een derde zich buiten de wettelijke beslistermijn van zes maanden’, laat de dienst weten in een reactie.

‘De IND is hard op zoek naar nieuwe collega’s die ons onder meer kunnen helpen in het hoor- en beslisproces.’ Volgens een woordvoerder doet de dienst er alles aan om te voorkomen dat asielzoekers te lang op een besluit moeten wachten, maar lukt dat niet altijd.

VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om met een noodplan te komen om de achterstanden weg te werken ‘voor de situatie opnieuw uit de hand loopt.’ Bij de IND waren de achterstanden in 2020 zo hoog opgelopen dat er een speciale taskforce werd ingesteld om het stuwmeer aan aanvragen weg te werken. Die werd eind vorig jaar opgeheven.