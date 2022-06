Damrak zet herstel voort na zware koersverliezen

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag verder te herstellen na de zware koersdreun van vorige week. Beleggers schuiven de zorgen over een mogelijke economische recessie door de renteverhogingen van de centrale banken even aan de kant. Ook Wall Street, waar beleggers terugkeren na een lang weekeinde, lijkt hoger te gaan openen na het grootste weekverlies sinds de beginperiode van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van zo’n 0,6 procent. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting in het groen openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten wonnen dinsdag overwegend terrein. In Tokio eindigde de Nikkei 1,8 procent hoger onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1 procent in de plus.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwde in een interview met de Britse zakenkrant de Financial Times dat landen hun vergroeningsdoelen niet uit het oog moeten verliezen. Vanwege de Russische leveringsbeperkingen van gas hebben onder meer Duitsland, Oostenrijk en Nederland aangekondigd meer stroom op te gaan wekken in kolencentrales. De verwachting is dat Italië binnenkort ook weer meer stroom met kolen gaat opwekken.

BAM

Op het Damrak kondigde BAM aan zijn Duitse werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau te verkopen aan ZECH Building. De transactie, die naar verwachting in het derde kwartaal wordt afgerond levert de bouwer een boekwinst op van 50 miljoen euro. BAM hield bij zijn winstprognose over dit jaar nog geen rekening met dit bedrag.

Ook blijft de aandacht uitgaan naar de luchtvaartmaatschappijen. Directeur Hugo Thomassen van slotcoördinator Airport Coordination Netherlands (ACNL) denkt dat KLM vooral in Europese vluchten moet snijden om het aantal reizigers vanaf Schiphol komende maand te beperken. Air France-KLM won een dag eerder ruim 8 procent nadat branchevereniging IATA liet weten dat de luchtvaartsector naar verwachting volgend jaar weer winstgevend zal zijn.

Heineken staat eveneens in het nieuws. De bierbrouwer bevestigde na eerdere berichtgeving in De Telegraaf dat bierprijzen die cafés en restaurants moeten betalen met gemiddeld 5,8 procent zullen stijgen. Ook in de supermarkt wordt bier duurder. De euro was 1,0513 dollar waard tegen 1,0537 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 111,52 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 114,93 dollar per vat.