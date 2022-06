VS praten met bondgenoten over maximumprijs voor Russische olie

De Verenigde Staten zijn met Canada en andere bondgenoten in gesprek over een maximumprijs voor Russische olie. Op die manier willen de westerse landen ervoor zorgen dat Rusland minder geld kan verdienen aan de verkoop van olie, terwijl landen die sterk afhankelijk zijn van Russische olie het spul dan toch nog kunnen blijven kopen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft op een persconferentie in het Canadese Toronto aangegeven dat er gedacht wordt aan prijsplafonds. Die zouden de impact van eerdere maatregelen van de Europese Unie, de VS, het Verenigd Koninkrijk en andere landen kunnen versterken, zonder dat Russische olie helemaal van de wereldmarkt verdwijnt.

De VS en Canada hebben zelf al een ban ingesteld op de invoer van Russische olie, als onderdeel van de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. En de Europese Unie besloot het merendeel van de import van Russische olie, waarvan het continent sterk afhankelijk is, later dit jaar stop te zetten. Maar niet overal zijn dit soort embargo’s haalbaar. Zelfs in Europa is er nog een tijdelijke uitzondering voor EU-lidstaten die door hun ligging afhankelijk zijn van Russische voorraden en geen haalbare alternatieven hebben.

Intussen verdient Rusland nog steeds flink aan de uitvoer van ruwe olie en petroleumproducten. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) berekende eerder dat dit in mei omgerekend meer dan 19 miljard euro opleverde. Rusland profiteert daarbij van de hoge olieprijzen. Vanwege de oorlog kopen westerse klanten veel minder olie uit Rusland, maar dat wordt deels gecompenseerd door grotere aankopen door bijvoorbeeld China en India. Die landen eisen wel flinke kortingen van Rusland.