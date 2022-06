Reuters: Tata Steel India kocht veel Russische steenkolen

De Indiase staalreus Tata Steel heeft in mei zeker 75.000 ton Russische steenkolen gekocht, ondanks de eerdere belofte van het concern dat het geen zaken meer doet met Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen meerdere bronnen tegen persbureau Reuters. Het bedrijf, ook eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden, beloofde in april dat het voor al zijn productievestigingen grondstoffen van elders zou halen.