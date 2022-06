Tech- en chipbedrijven helpen Nikkei herstellen na verkoopgolf

De aandelenbeurs in Tokio toonde dinsdag herstel na de recente koersdruk die volgde op de renteverhogingen door centrale banken wereldwijd om de inflatie te bestrijden. Ook de andere markten in de Aziatische regio veerden op. Beleggers schoven de vrees dat de hogere rentes mogelijk zullen leiden tot een economische recessie even aan de kant en gingen op zoek naar zwaar afgestrafte aandelen in met name de tech- en chipsector.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de heropening op Wall Street, waar de markten weer opengaan na een lang weekeinde. Ook de Amerikaanse beurzen lijken op basis van de openingsindicatoren wat te herstellen na de slechtste beursweek sinds het begin van de coronacrisis.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,8 procent in de plus op 26.246,31 punten. Techinvesteerder SoftBank behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 3 procent. Ook de chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron veerden op met plussen van rond de 3 procent. Grote Japanse exportbedrijven profiteerden van de daling van de Japanse yen, die hun producten in het buitenland goedkoper maakt. Autofabrikant Toyota en technologieconcern Sony dikten mede daardoor ruim 2 procent en bijna 4 procent aan.

Hongkong

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent hoger. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang heeft, klom dik 2 procent. De hoofdgraadmeter in Shanghai bleef achter met een min van 0,4 procent door zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in het belangrijke Chinese techcentrum Shenzhen en gokparadijs Macau. De Kospi in Seoul won 0,8 procent.

In Sydney steeg de All Ordinaries ruim 1 procent. Gouverneur Philip Lowe van de Australische centrale bank liet in een toespraak weten dat de inflatie naar verwachting zal pieken rond de 7 procent aan het einde van het jaar. Hij waarschuwde daarbij dat de rente verder zal worden verhoogd om de inflatie terug te brengen naar een niveau van 2 Ã 3 procent.