Incassobedrijf: na zomer veel betalingsachterstanden verwacht

In de tweede helft van dit jaar zou het aantal betalingsachterstanden wel eens sterk kunnen toenemen. Dat verwachten bedrijven in een door incassobedrijf Intrum betaald onderzoek. De hoge inflatie, vertragingen in de leveringsketen waardoor de tijd tussen het maken van kosten en het verdienen aan een opdracht langer wordt en stijgende rentetarieven dragen daaraan bij, geven de ondervraagde bedrijven aan.