A27 richting Breda dicht door ongeval met meerdere auto’s

De A27 richting Breda is dinsdagochtend dicht ter hoogte van Hank (Noord-Brabant) vanwege een ongeval met meerdere voertuigen. Hoe lang de snelweg daardoor dicht moet blijven, is nog niet duidelijk.

Wat de toedracht is van het ongeluk en of er gewonden zijn, is ook nog niet bekend. De vertraging op de A27 bedraagt volgens de ANWB meer dan een uur. Rond 07.45 uur stond er 11 kilometer file. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A15, A2 en A59.